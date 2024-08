Mali-Rwanda : tête-à-tête fructueux entre les présidents Doumbouya et Kagame

Au terme d’une visite d’environ 48 heures à Kigali au Rwanda, à l’invitation son frère et ami le Président Paul Kagame, le chef suprême des Armées du Mali, le général Mamadi Doumbouya s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue rwandais, le président Paul Kagame.



A cette occasion, les deux chefs d’État ont passé en revue les grands axes de coopération bilatérale entre Conakry et Kigali. A Urugwiro Village, le palais présidentiel rwandais, les deux hommes d’État ont mis l'accent sur la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre des accords de partenariat, dans les secteurs stratégiques concernés.



Par ailleurs, la rencontre entre les deux présidents a permis également d’aborder non seulement des questions bilatérales, mais aussi des problématiques régionales et internationales d'importance majeure.