Mali : à Gao, les FAMa font montre de leur expertise en détruisant deux drones kamikazes ennemis

Le commandement du PCIAT-Est et celui du secteur 1 de l’opération Dougoukoloko, sur la base de renseignements humains exploités, ont localisé, le lundi 23 mars 2026, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Gao, des sites de lancement de drones kamikazes.



Sur le site, une vingtaine de pas de lancement, ainsi que deux drones kamikazes intacts, munis de leurs charges explosives, ont été découverts. Des effets personnels appartenant aux terroristes ont également été retrouvés sur place.



Les FAMa sont passés immédiatement à la reconnaissance des environs du site, puis ont procédé ensuite à la destruction sur place des équipements kamikazes. Le commandement militaire a salué l’engagement de la population de la ville de GAO aux côtés des FAMa dans la lutte contre les forces du mal.