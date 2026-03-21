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Ministre Tchadien des Armées : "Celui qui vient ici, désarmez-le. S'il refuse, tirez-lui dessus. J'en prends la responsabilité"
Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Mars 2026
Général de corps d’armée Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées : "Celui qui vient ici, désarmez-le. S'il refuse, tirez-lui dessus. J'en prends la responsabilité"
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