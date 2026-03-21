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Ministre Tchadien des Armées : "Les Toroboros ne sont pas des Tchadiens. Hemetti aussi. Ce sont des Soudanais"


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Mars 2026


Général de corps d’armée Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées : "Allez-y dans votre pays. Vous n'êtes pas Tchadiens. (...) Même s'ils disent qu'ils sont Tchadiens, ce n'est pas vrai. Ce sont des Soudanais. C'est moi le Tchadien. Je ne suis pas contre eux mais leur pays c'est là-bas. Allez-y chez El-Béchir. Hemetti aussi, son président c'est El-Béchir. Qu'il aille là-bas."


Ministre Tchadien des Armées : "Les Toroboros ne sont pas des Tchadiens. Hemetti aussi. Ce sont des Soudanais"


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