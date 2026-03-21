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Ministre Tchadien des Armées : "Quiconque refuse le désarmement, tirez. Que ce soit un Toroboro ou un FSR"
Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Mars 2026
Général de corps d’armée Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées : "Immédiatement, j'instruis le CEMGA, Abdelkerim Daoud (...) Quiconque vient du Soudan, vous le désarmez. S'il refuse, tirez. Que ce soit un Toroboro ou un FSR, tirez. Là, je le dis devant le CEMGA"
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