Monde : les conflits entraînent un nouveau record de 75,9 millions de déplacés internes

Au Soudan, en Palestine et ailleurs, les conflits et la violence ont fait grimper le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) dans le monde à 75,9 millions à la fin de 2023, un nouveau record, selon l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), qui publie aujourd'hui son Rapport mondial annuel sur les déplacements internes.

Sur ce total, 68,3 millions ont été déplacés par des conflits et des violences et 7,7 millions par des catastrophes. Près de la moitié (46 %) des personnes déplacées vivent en Afrique subsaharienne.



Au Soudan, les 9,1 millions de personnes déplacées à la fin de l'année étaient le chiffre le plus élevé jamais enregistré dans un seul pays depuis le début des relevés en 2008. Les 6 millions de déplacements internes, ou mouvements forcés, provoqués par les conflits au Soudan en 2023 ont été plus nombreux que les 14 années précédentes réunies et constituent le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré dans un pays, après les 16,9 millions de personnes déplacées en Ukraine en 2022.



Dans la bande de Gaza, l'IDMC a calculé 3,4 millions de déplacements au cours des trois derniers mois de 2023, soit 17 % du total des déplacements dus aux conflits dans le monde au cours de l'année. Alexandra Bilak, directrice de l'IDMC, a déclaré que les millions de personnes forcées de fuir en 2023 n'étaient que la « partie émergée de l'iceberg », s'ajoutant aux dizaines de millions de personnes déjà déplacées en raison de conflits, de violences et de catastrophes antérieurs et actuels.



« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté un nombre alarmant de personnes, obligées de fuir leur foyer en raison des conflits et de la violence, même dans des régions où la tendance était à l'amélioration », a déclaré Mme Bilak. « Les conflits, et la dévastation qu'ils laissent derrière eux, empêchent des millions de personnes de reconstruire leur vie, souvent pendant des années ».



Au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en raison de conflits et de violences a augmenté de 22,6 millions, soit 49 %, les deux plus fortes hausses étant prévues pour 2022 et 2023. Les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, les incendies de forêt et d'autres catastrophes ont provoqué 26,4 millions de déplacements en 2023, soit le troisième total annuel le plus élevé de ces dix dernières années.



Les 7,7 millions de personnes déplacées à la fin de 2023 en raison de catastrophes sont les deuxièmes plus importantes depuis que l'IDMC a commencé à enregistrer cette mesure en 2019. Parmi les 148 pays ayant signalé des déplacements dus à des catastrophes, on trouve des pays à revenu élevé tels que le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui ont communiqué les chiffres les plus élevés jamais enregistrés.



Le changement climatique rend certains risques plus fréquents et plus intenses, comme le cyclone Mocha dans l'océan Indien, l'ouragan Otis au Mexique, la tempête Daniel en Méditerranée et les incendies de forêt au Canada et en Grèce l'été dernier. Elle rend également les communautés plus vulnérables et il est plus urgent de s'attaquer aux causes sous-jacentes des déplacements.



« Aucun pays n'est à l'abri des déplacements dus aux catastrophes », a déclaré Mme Bilak. Comme les années précédentes, ce sont les inondations et les tempêtes qui ont provoqué le plus de déplacements, notamment en Afrique du Sud-Est où le cyclone Freddy a provoqué 1,4 million de déplacements dans six pays et territoires.



Les tremblements de terre et l'activité volcanique ont provoqué 6,1 millions de déplacements en 2023, soit autant que les sept dernières années réunies. Les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont provoqué 4,7 millions de déplacements.





