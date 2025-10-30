Moov Africa Tchad : Première remise de lots aux gagnants de la méga promotion « Allo Allo »





Les lots comprenaient notamment une voiture de marque Suzuki , des kits solaires, des écrans télévisuels, des réfrigérateurs et des smartphones .





Faisant référence à l'article deux du règlement du jeu, l’ h uissier de j ustice, M e Manyedebaye Aser, a précisé que sont disqualifiés d'office de ce jeu : le personnel de Moov Africa , les distributeurs, les personnes mandatées et les consultants intervenant auprès de Moov Africa , entre autres.





Le chef du projet, Gossenadji Étienne, a déclaré que le mécanisme pour participer à la méga promotion « Allo Allo » est simple : il suffit d'acheter des forfaits d'appels d'au moins 2 000 FCFA via le code *111# ou par Moov Money en composant *800# pour être éligible.





Il est important de rappeler que pour cette première remise, 14 participants ont reçu leur cadeau, dont M. Mahamat Abba Wakilo de N'Djamena qui a remporté la voiture de marque Suzuki. À travers la promotion « Allo Allo », l'entreprise Moov Africa Tchad vise à récompenser et à fidéliser sa clientèle d'une manière permanente.

