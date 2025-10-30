Alwihda Info
TCHAD

Moov Africa Tchad : Première remise de lots aux gagnants de la méga promotion « Allo Allo »


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 31 Octobre 2025


Lancée le 1er mars 2025 pour s'étendre jusqu'à la fin de l'année, la méga promotion « Allo Allo » a vu ses premiers gagnants recevoir leurs lots. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi 30 octobre 2025 au centre Don Bosco.


  Les lots comprenaient notamment une voiture de marque Suzuki, des kits solaires, des écrans télévisuels, des réfrigérateurs et des smartphones.

 
Faisant référence à l'article deux du règlement du jeu, l’huissier de justice, Me Manyedebaye Aser, a précisé que sont disqualifiés d'office de ce jeu : le personnel de Moov Africa, les distributeurs, les personnes mandatées et les consultants intervenant auprès de Moov Africa, entre autres.

 
Le chef du projet, Gossenadji Étienne, a déclaré que le mécanisme pour participer à la méga promotion « Allo Allo » est simple : il suffit d'acheter des forfaits d'appels d'au moins 2 000 FCFA via le code *111# ou par Moov Money en composant *800# pour être éligible.

 
Il est important de rappeler que pour cette première remise, 14 participants ont reçu leur cadeau, dont M. Mahamat Abba Wakilo de N'Djamena qui a remporté la voiture de marque Suzuki. À travers la promotion « Allo Allo », l'entreprise Moov Africa Tchad vise à récompenser et à fidéliser sa clientèle d'une manière permanente.


