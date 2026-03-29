









TCHAD N’Djamena : 50 ans de ministère pastoral célébrés pour Abel Ndjérareou

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 29 Mars 2026



​À l’occasion de la célébration du jubilé d’or marquant les 50 ans de ministère pastoral du Professeur Abel Ndjérareou, une cérémonie de reconnaissance et d’actions de grâce a été organisée ce samedi 28 mars 2026 en son honneur. L’événement, couplé à la dédicace de son ouvrage intitulé « Miroir du pasteur », s’est tenu dans un hôtel de la place.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, l’ambassadeur Allah-Maye Halina, en présence de plusieurs personnalités, dont l’archevêque métropolitain de N’Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Goetbé, des responsables d’Églises ainsi que des invités venus de la Côte d’Ivoire. Elle a été marquée par des témoignages émouvants de proches, amis et collaborateurs, saluant le parcours remarquable d’un homme ayant consacré un demi-siècle au service pastoral.



Dans son allocution, le Premier ministre a rendu grâce à Dieu pour la vie et le ministère du Professeur Abel Ndjérareou. En tant que chrétien, il a souligné la portée spirituelle de ces 50 années de service, qu’il a qualifiées de témoignage vivant de fidélité et d’engagement.



S’adressant directement au jubilaire, il a relevé la symbolique du nom « Abel », porteur d’une forte signification spirituelle, évoquant une vie offerte en sacrifice agréable à Dieu. Il a salué un parcours fondé sur la foi, l’authenticité et la consécration, faisant du pasteur Ndjérareou un repère pour les générations actuelles et futures.



« Votre parcours nous enseigne que le ministère ne se construit ni dans la précipitation, ni dans la recherche de reconnaissance, mais dans la constance, la discipline, l’humilité et la dépendance totale à Dieu », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a également indiqué que ce jubilé d’or constitue une interpellation pour l’avenir, exprimant le souhait qu’il inspire de nombreux autres témoignages au Tchad. Il a exhorté la jeunesse à s’inspirer de ce modèle et à s’engager avec courage, aussi bien dans la foi que dans le service à la nation.



L’ouvrage « Miroir du pasteur », publié à l’occasion de ce jubilé, compte 306 pages. Il se veut un condensé de plusieurs décennies d’expérience pastorale. L’auteur y met en lumière les défis auxquels est confronté le ministère pastoral, notamment en raison de certaines incompréhensions au sein des fidèles. S’appuyant sur des figures bibliques telles que Moïse et les apôtres, il propose des pistes de réflexion et appelle à un retour aux valeurs fondamentales de la Parole de Dieu, dans un esprit d’unité. Rédigé dans un style accessible, le livre se présente comme un outil d’édification pour les chrétiens.



Au cours de la cérémonie, Shelzabé Honoré, membre du comité d’organisation, a retracé la biographie du jubilaire. Né le 24 juillet 1948 à Benoy, dans la province du Logone Occidental, département de Ngourkosso, Abel Ndjérareou est issu d’une famille pastorale. Marié à Priscille Nekonoudji, il est père de cinq enfants et grand-père de trois petits-enfants. Consacré pasteur le 28 mars 1967, il a suivi un parcours académique remarquable, tant au Tchad qu’à l’étranger, notamment en France et aux États-Unis, où il a obtenu plusieurs diplômes en théologie, dont un doctorat en Ancien Testament.



Il a occupé de nombreuses responsabilités pastorales et académiques, notamment en tant que doyen de faculté de théologie et professeur visiteur dans plusieurs institutions en Afrique et aux États-Unis. Il a également contribué à la formation de nombreux étudiants en supervisant des travaux de recherche et en participant à des instances consultatives, dont World Vision Tchad.

Prenant la parole, le Professeur Abel Ndjérareou a exprimé sa profonde gratitude à Dieu pour cette longévité ainsi qu’aux membres du comité d’organisation pour leurs efforts.



« Jusqu’ici, le Seigneur m’a secouru », a-t-il déclaré avec émotion.



Il a également remercié sa famille et toutes les personnes qui l’ont soutenu, notamment celles qui ont contribué financièrement à la poursuite de ses études. Il a invité les autorités à se rapprocher de l’Église afin de trouver, ensemble, des solutions aux défis du pays.



S’adressant à la nouvelle génération, en particulier aux pasteurs, il les a exhortés à demeurer de véritables bergers, unis et engagés dans leur mission.



La cérémonie s’est achevée par des moments de prière et la remise d’un cadeau symbolique au jubilaire par les membres de son Église et ses proches.





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