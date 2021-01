N'Djamena : des conseillers de la commune du 1er arrondissement mécontents de l'exécutif

Des conseillers de la commune du 1er arrondissement réunis sous un "groupe de la majorité" dénoncent des agissements "méprisants" de l'exécutif communal et expriment leur insatisfaction. Ils estiment que "le noeud de tous les problèmes est l'exécutif actuel".



Le conseiller municipal Chek Haroun Chek, également rapporteur adjoint de la commission finances de la commune, a énuméré dimanche plusieurs griefs, au cours d'un point de presse : aucune réunion "constructive ou prospective" n'a été tenue alors que la mandature touche vers sa fin ; des parcelles de terrains et réserves ont disparues du patrimoine de la commune ; les dépenses régaliennes ne sont pas honorées ; les cotisations ne sont pas reversées pour un montant de plus de 200 millions Fcfa à ce jour ; seule une moitié du personnel de la commune est affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).



20 des 27 conseillers de la commune ont demandé la tenue d'une session extraordinaire afin que l'exécutif municipal s'explique, révèle Chek Haroun Chek. Selon lui, l'exécutif communal esquive ces différentes problèmes.



Chek Haroun Chek affirme qu'une mission de la délégation générale du gouvernement a confirmé leurs dires à l'issue d'un contrôle. Il évoque un échec cuisant des assises de la session du budget remanié 2020 du conseil municipal de la commune.



"Il est temps que cela soit su par l'ensemble du peuple tchadien. Nous avons saisi des institutions et administrations", dit-il.