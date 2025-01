N'Djaména étouffe sous la brume : un enjeu de santé publique

La brume, un amas de particules en suspension dans l'air, masque le ciel, la surface du sol et les eaux, réduisant ainsi la visibilité. Ce phénomène, particulièrement prononcé lors de la transition entre l'hiver et le printemps, affecte gravement la capitale tchadienne, N'Djamena, et d'autres grandes villes du pays.





La brume peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment en favorisant l'apparition d'infections telles que la bronchite, l'Otite, la Sinusite, la Pneumonie et la Méningite.



Les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires (comme l'asthme et la bronchite), sont particulièrement touchées par cette situation.





Pour protéger les populations vulnérables, il est crucial de prendre certaines précautions, protéger les parties sensibles du corps, réduire l'inhalation de particules nocives, et rester immobile lors des passages de brume intense.





Pour garantir un avenir sain aux enfants tchadiens, il est essentiel de respecter le calendrier vaccinal et de se faire vacciner contre les maladies liées à la brume, telles que la pneumonie, les méningites, et d'autres infections respiratoires.



En prenant ces mesures, il est possible de réduire les risques sanitaires associés à la brume et d'assurer la protection des populations les plus à risque.