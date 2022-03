N’Djamena : l’équipe de foot du 1er arrondissement remporte le Maracena de Klemat

L'équipe de football de la commune du 1er arrondissement a remporté une finale au mini-stade "le Maracana Arena" de Klemat.



Le match de brassage a été initié par le promoteur du mini-stade le Maracana Arena. Il s'est déroulé le 19 mars 2022. Le match a opposé l'équipe de la commune du 1er arrondissement à celle de la commune du 2ème arrondissement. Tous les deux maires on pris part à cette rencontre.



L'équipe de la commune du 1er arrondissement a remporté la finale après avoir battu celle du 2ème arrondissement sur un score de 8-2.



L'organisateur Saleh Issa Soumaïne souligne que, cette initiative permet de cultiver le brassage, promouvoir la cohabitation pacifique et avoir un contact avec les dirigeants communaux.



Félicitant les efforts fournis par le jeune promoteur, le maire de la commune du 2ème arrondissement Youssouf Yaro, souligne que cet événement s'inscrit dans le cadre du brassage, du vivre ensemble et de la cohabitation entre les communes.