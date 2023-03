N'Djamena : un centre coranique honore 10 apprenants pour la mémorisation du livre Saint

La cérémonie a été organisée en présence des parents d'élèves et d'autres invités. Le centre a été créé en août 2018 dans le 4ème arrondissement de N'Djamena par Brahim Aguid Yaya pour offrir un cadre d'apprentissage et d'enseignement du Saint Coran aux garçons et filles de la zone.



Le fondateur du centre, Brahim Aguid Yaya, a exprimé sa fierté d'offrir cette opportunité d'apprentissage du Saint Coran aux enfants. Le superviseur du centre, Cheikh Oumar Moussa, a souligné dans son discours que l'apprentissage et l'enseignement du Saint Coran est une obligation et a cité un hadith prophétique en ce sens.



Le conseiller municipal, Mahamat Ali Sinine, a également insisté sur l'importance de transmettre cette culture du Saint Coran aux enfants de confession musulmane. Le centre compte actuellement plus de 120 apprenants.