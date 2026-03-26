N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir

N’Djamena – Un militaire de 24 ans, Adoum Tahir, a égorgé, ce 26 mars 2026, deux enfants : Kaltouma Youssouf, une fillette de trois ans, et son frère Hissein Youssouf, âgé d’un an et demi, dans des circonstances encore inconnues, au quartier Fondoré, dans le 10ᵉ arrondissement.



Djamal Moussa, un autre membre de la famille âgé de 20 ans, qui est intervenu pour tenter de s’opposer au drame, a été poignardé à mort.



L’auteur, également membre de la famille et militaire affecté à la DGRS, a été retrouvé mort après les faits.



Le père des deux enfants a indiqué à Alwihda Info qu'il se trouvait hors du domicile lorsqu’il a reçu l’appel à 15 h 41.