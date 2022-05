Tchad : le livre historique de la Jeunesse évangélique africaine dédicacé à Sarh

Une cérémonie de dédicace et vente du Livre historique de la Jeunesse Evangélique Africaine (JEA) intitulé « Un Mouvement, un cadre » a eu lieu ce 7 mai 2022 dans les locaux de l’église Baptiste Mid Missions Centrale de Sarh.



Cette cérémonie de dédicace et vente du Livre historique de la Jeunesse Evangélique Africaine (JEA) intitulé « Un Mouvement, un cadre » a vue la présence de toutes les groupes du mouvement Jeunesse Evangélique Africaine (JEA) venus des différents départements et cantons de la province du Moyen-Chari.



​Le président du comité d’organisation, Ronelngaye Zacharie a rendu grâce à Dieu qui a permis que ce livre voit le jour. Pour lui, se procurer ce document c’est connaitre l’origine du mouvement de la JEA qui à travers ses programmes de formation aussi diversifiés que nombreux a rendu des loyaux services à la nation tchadienne, à l’Afrique et à l’humanité toute entière.



​Le représentant du secrétaire général de l’Association Tchadienne des Eglises Baptistes Mid Missions (ATEBAM), Djimadé Betanda a précisé que la dédicace et la vente de livre est une ouverture pour d’autres membres du Mouvement afin de se lancer dans des recherches et rédactions d’autres ouvrages.

​

Présentant le livre de l’auteur Ramadji Mbaïtoloum, le surveillant de la JEA, Djimoko Amiel a indiqué que ce livre qui a été dédicacé le 9 avril à Ndjamena sur le plan national et ce 7 mai à Sarh est une œuvre qui parle du Mouvement confessionnel et de la formation paramilitaire, à but non lucratif, à caractère moral, social, solidaire, spirituel et d’entraide des membres de la JEA qui a vue le jour en 1953.



Djimoko Amiel a ajouté que l’objectif principal de la JEA est de gagner des âmes à Dieu. Car dans ce livre sur l’historique de la JEA, l’auteur met l’accent sur le brassage, la cohésion sociale, le développement et le vivre-ensemble. En parcourant cet œuvre, Djimoko Amiel a notifié que la JEA est introduite dans les églises Baptistes Mid Missions par feu Yoya Mbaïbaroum Benoit en 1969. Elle a connu des moments de gloire.

​

Présent à cette cérémonie, l’auteur du livre historique de la JEA « Un Mouvement, un cadre », Ramadji Mbaïtoloum, a remercié tous ceux qui l’ont aidé dans les recherches et jusqu'à ce que ce livre voit le jour. Car selon lui, « c’est depuis 2003 que les collectes des données ont été lancées ».



​Il faut noter que Ramadji Mbaïtoloum est né le 20 Septembre 1975 à N’Djamena d’une famille chrétienne. Il a fait ses études à l’école primaire du Centre de Sarh et secondaire au Lycée Ahmed Mangué de Sarh. Dans la vie sociale, il est un instituteur de formation en fonction actuellement au Collège d’Enseignement Général du Kassaï dans le 3ème arrondissement municipal de la ville de Sarh. Ramadji Mbaïtoloum est converti au Seigneur Jesus-Christ le 12 décembre 1992 et baptisé en juin 1994. Il est membre de la JEA depuis 1981, c'est-à-dire depuis l’âge de 6 ans. Il est marié et père d’une fille.