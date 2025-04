Nguessitta Djimtengaye William

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a annoncé ce lundi soir, que les Services de renseignement du pays ont déjoué un complot en préparation, rapporte 24heures.bf.



Le but ultime de cette énième tentative de déstabilisation était, dit-il, « de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale ».



Selon lui, certains acteurs de ce complot ont été arrêtés et d'autres recherchés par les services de sécurité. « Les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.



« Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes », déclare le ministre Sana.