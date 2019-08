Nigeria : 5 soldats tchadiens tués dans des violents combats

NIGERIA - Des violents affrontements entre la force multinationale mixte et des combattants affiliés à l'EI ont fait 25 morts parmi les soldats et au moins 40 djihadistes dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé jeudi deux sources militaires et un chef de milice.



Des combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest ont lancé lundi à l'aube une attaque matinale contre une base près de la ville de Baga au bord du lac Tchad, déclenchant de violentes batailles qui ont tué 20 soldats nigérians et cinq soldats tchadiens, ont indiqué ces sources.



"Les terroristes ont tué 20 soldats nigérians et cinq soldats tchadiens dans l'intense combat au cours duquel 47 terroristes ont été tués", a déclaré un officier de l'armée.



Le chef d'une milice anti-djihadiste locale a confirmé le nombre de soldats tués et a estimé que le bilan chez les terroristes s'élève à "plus de 40".



Le raid d'ISWP a été repoussé et les combattants en fuite ont ensuite été pourchassés par un convoi de forces spéciales qui apportait du matériel depuis Maiduguri.



"Ils ont rencontré des forces spéciales qui avaient été alertées par les troupes de la base et d'autres terroristes ont été tués au cours d'un bref accrochage", a déclaré un deuxième officier militaire.



Le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce qui avait été signalé précédemment. Lundi, le porte-parole régional de la Force opérationnelle multinationale interarmées de contre-insurrection, le colonel Timothy Antigha, a déclaré qu'un soldat avait été tué et cinq autres blessés lors d'une "attaque surprise à l'aube" par des combattants de l'ISWAP près de Baga.



La force multinationale mixte qui comprend des forces du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria, a lancé l'opération Yancin Tafki le 21 février dernier pour combattre les insurgés. L'opération transfrontalière vise à "rendre les îles du lac Tchad insoutenables pour les terroristes de Boko Haram".



ISIS a déclaré que les combattants d'ISWAP ont attaqué lundi une base de l'armée nigériane à Benisheikh, affirmant qu'environ 25 soldats ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements qui ont duré plusieurs heures. Les insurgés ont saisi des armes et des munitions et incendié la base de Benisheikh, qui se trouve à environ 70 km à l'ouest de Maiduguri. Une attaque a également été signalé lundi à Bama, à environ 70 km au sud-est de Maiduguri.



Mardi soir, un porte-parole du président nigérian Muhammadu Buhari a de nouveau insisté sur le fait que Boko Haram avait été vaincu, accusant les djihadistes internationaux d'exploiter les frontières poreuses avec les pays du Sahel pour installer un climat de violence continue dans le nord-est.



Avec AFP