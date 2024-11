Nouvelle polémique entre le Tchad et le Soudan : N'Djaména dément tout soutien aux FSR

Dans un communiqué officiel, le gouvernement tchadien a catégoriquement rejeté ces allégations, les qualifiant de "mensongères et infondées". Il a rappelé son attachement indéfectible à la paix et à la stabilité régionale, et a souligné que le Tchad n'avait aucun intérêt à s'immiscer dans les affaires intérieures du Soudan.





Une crise diplomatique à l'horizon ?



Ces nouvelles tensions entre les deux pays voisins viennent s'ajouter à un contexte déjà tendu. Les accusations récurrentes du Soudan à l'encontre du Tchad risquent de fragiliser les relations bilatérales et de compromettre les efforts de médiation entre les différentes parties prenantes du conflit soudanais.





Le Tchad a appelé à la retenue et à la désescalade, tout en réaffirmant sa disponibilité à œuvrer pour une solution pacifique à la crise soudanaise.