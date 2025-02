RCA : Le MLPC en crise profonde, Martin Ziguélé démissionne

La scène politique en République Centrafricaine est en pleine transformation alors que les élections locales et présidentielles de 2025 approchent. Martin Ziguélé, président du Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), a annoncé sa démission, marquant un tournant significatif pour ce parti d'opposition.



Fondé en 1979 par l'ancien Premier ministre Ange-Félix Patassé, le MLPC a longtemps été un acteur clé de la politique centrafricaine. Cependant, il a récemment rencontré de graves défis, notamment une série de démissions massives de dirigeants, exacerbées par des scandales liés à la direction de Ziguélé.



Un moment décisif pour le MLPC a été le départ de Chancel Sekode Ndeugbayi, conseiller politique national, qui a annoncé sa démission le 17 février 2025. Il a évoqué des luttes internes et des querelles incompatibles avec la mission du parti. Suite à cela, Martin Ziguélé a également annoncé sa démission, aggravant la crise au sein du MLPC.



Les tensions croissantes, l'absence d'une vision commune et le manque de confiance envers Ziguélé sont bien connus. Des rumeurs de scission interne circulent, confirmées par des déclarations de responsables et des médias africains. Le MLPC s'est récemment divisé en deux factions, l'une, « anti-présidentielle », restant dirigée par Ziguélé. Cependant, l'avenir et la structure de ces deux branches demeurent incertains, signalant une transformation profonde du parti.



Dans une interview avec Radio Ndeke Luka, Ziguélé a déploré le succès du parti au pouvoir, le MCU, qui a réussi à attirer des membres de l'opposition. Le 27 décembre 2024, le Président Faustin-Archange Touadéra a rencontré une délégation du MLPC, dirigée par l'ancien Premier ministre Gabriel Jean Édouard Koyambonou, pour discuter d'un nouveau bureau politique intérimaire, cherchant à sortir de la crise.



La consolidation autour du parti au pouvoir a été renforcée par un rassemblement de la jeunesse de divers partis, y compris le MLPC, à Bangui le 18 février, pour soutenir la candidature de Touadéra à la présidentielle. Cela souligne davantage la crise systémique du MLPC et le manque d'unité parmi ses dirigeants.



Face à cette situation, l'avenir du MLPC semble très incertain. Les récentes démissions, y compris celle de Martin Ziguélé, amènent les experts politiques à conclure que le MLPC est au bord de l'effondrement total.