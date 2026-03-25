RCA : lancement officiel du programme de sécurité sanitaire en RCA et dans l’espace CEMAC

Le 24 mars à Bangui, le président de la République centrafricaine, PrFaustin Archange Touadéra a lancé officiellement le Programme de Sécurité Sanitaire en République centrafricaine et dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale CEMAC (HeSP).



Financé à hauteur de plus de 30 milliards de Francs CFA par la Banque mondiale, pour une durée de cinq années avec une couverture nationale à 100%, ce programme vient renforcer les acquis du Projet REDISSE IV également du Projet SENI PLUS et placé sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Population, en étroite collaboration avec d’autres partenaires tels que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF Africa CDC, GAVI.



Il s’articule également autour de quatre axes fondamentaux à savoir : la prévention, la détection, la riposte et la coordination à travers la gestion du programme, le suivi-évaluation et la collaboration régionale. Pour la Banque mondiale, ce lancement marque le début d’une nouvelle dynamique. Son représentant résident Guido Rurangwa a, dans son allocution, réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans chaque étape du programme.



En lançant le Projet HeSP qui porte une dimension régionale, le président de la République Faustin Archange Touadéra s’est réjoui tout particulièrement que la coordination régionale soit assurée ici, à Bangui. Pour lui, ce choix n’est pas anodin. Il traduit la confiance placée en la République centrafricaine et la reconnaissance de son engagement dans la dynamique de coopération régionale en matière de santé publique.



Par ailleurs, il a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs engagés dans la protection de la santé publique pour la réussite de ce programme car pour lui, la sécurité sanitaire est un levier du développement durable des peuples. Il faut noter que la cérémonie du lancement du Projet HeSP a connu la participation des hautes personnalités du pays, des professionnels de la santé publique et des partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine.