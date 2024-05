RDC : Au moins 40 blessés et plusieurs disparus dans une collision entre deux au lac Kivu bateaux

L'accident s'est produit samedi 11 mai à Kintambo, sur les rives du lac Kivu. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Les secours sont arrivés sur place et ont évacué les blessés vers les hôpitaux de la région. Des recherches sont en cours pour retrouver les personnes disparues.



Ce nouveau drame rappelle les risques encourus par les passagers des bateaux sur les lacs et les rivières du Congo. Les accidents de ce type sont fréquents, souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais état des bateaux ou à l'absence de gilets de sauvetage pour les passagers.



Les autorités congolaises doivent prendre des mesures pour améliorer la sécurité de la navigation sur les lacs et les rivières du pays. Cela passe par un contrôle plus strict des conditions de navigabilité des bateaux, une sensibilisation des populations aux risques encourus et une mise en place de moyens de secours efficaces.



En attendant, il est important que les passagers des bateaux prennent des précautions pour leur sécurité. Il faut notamment éviter de monter à bord d'embarcations surchargées, porter un gilet de sauvetage et se renseigner sur les conditions météorologiques avant de prendre la mer.