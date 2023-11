"Russkiy Dom", le tout premier centre rulturel russe au Tchad

Initié par des ressortissants tchadiens diplômés des universités russes, le Centre culturel Russkiy Dom vise à être un espace de rencontre, d'échange, de réflexion, d'action et de création ouvert à tous. Il se positionne également comme un lieu dynamique de la vie sociale, où les habitants peuvent exprimer, concevoir et réaliser leurs projets, et ambitionne de devenir un modèle dans le domaine de la formation continue grâce à une vision prospective du développement. Le Centre se concentre principalement sur la formation et le traitement de dossiers.



Parmi les nombreuses activités prévues par Russkiy Dom figurent la formation en langues étrangères, notamment en russe, l'organisation d'événements, la production culturelle, la traduction de documents officiels, l'accompagnement de touristes, le conseil et l'orientation, ainsi que des services dans le secteur informatique bureautique et l'organisation de concours de langue russe.



La présidente du Centre, Safia Ahmat Ibrahim, a souligné que Russkiy Dom ambitionne d'être un carrefour pour la culture russe au Tchad et au-delà des frontières tchadiennes, offrant un espace sécurisé pour l'épanouissement, l'éducation, l'apprentissage, l'expression, les rencontres et le dialogue.



L'Ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, a souligné que la création de ce centre renforce les relations entre le Tchad et la Russie, en anticipation du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a assuré que la Russie soutiendra activement les activités du Centre. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un certificat à Safia Ahmat Ibrahim par l'Ambassadeur.