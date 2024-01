Sahel : Selon la Cédéao, « e Burkina Faso, le Mali et le Niger demeurent des membres importants » de l’organisation

La Commission n'a pas encore reçu directement une notification formelle des trois États membres concernant leur intention de se retirer. Cependant, elle a travaillé en étroite collaboration avec ces pays pour rétablir l'ordre constitutionnel conformément aux instructions reçues de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement.



Il est important de souligner que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des membres importants au sein de la CEDEAO. La Conférence reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique actuelle.



La Commission reste donc saisie de cette situation et prévoit faire d'autres déclarations ultérieurement selon son évolution.