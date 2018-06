Santé:Les conseils de DKT après un rapport sexuel non protégé

Après notre création en 1989, DKT a ouvert ses premiers bureaux en Ethiopie (1990), au Brésil, aux Philippines (1991), en Inde (1992), au Vietnam (1993) et en Chine et en Indonésie (1996). en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie".

Le Représentant de DKT International au Cameroun a par ailleurs rappelé que:" pour avoir un impact puissant et être durable sur le très long terme, nous devons nous adapter aux réalités financières et programmatiques de notre environnement. C'est ce que pensent les entreprises à but lucratif, et nous croyons que c'est aussi ce que les organismes sans but lucratif devraient penser".

La rencontre de Yaoundé,jeudi,a également servi de cadre à la vulgarisation du document sur les normes et standards en matière de Santé de Reproduction au Cameroun;et un autre document intitulé:"Protocoles et Algorithmes en santé de reproduction et planning familiale".

La "Levodia",une pilulle du lendemain à utiliser dans les trois jours suivant un rapport sexuel non protégé a été présenté aux spécialistes de la santé maternelle,Néonatale,infantile et de l'Adolescent...comme une méthode de contraception d'urgence.La "Levodia",a-t-on appris des responsables de l'ONG International DKT est:"recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé et le Collège Américain des obstétriciens et gynécologues".DKT International a également présenté "Mifepack",une combinaison de un comprimé de mifepristone 200 mg et 4 comprimés de misoprostol 200mcg.Il s'agit d'un dosage recommandé par l'OMS qui assure une évacuation ultérine complète sans chirurgie-dilatation et curetage ou utilisation de l'AMIU.Il peut également etre utilisé pour les soins après avortement(SAA). Mifepristone 200mg selon ses promoteurs:"empeche l'activité de l'hormone progestérone,ce qui provoque le détachement du foetus implanté dans l'utérus et resulte en une interruption de grossesse.Misoprostol 800mcg(4comprimés)provoque la contraction de l'utérus,pour expulser son contenu.Mifepack est prescrit pour l'interruption de la grossesse intra-utérine d'une aménorrhée allant jusqu'à neuf semaines(63jours) ou moins.DKT qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif (ONG) mais fonctionne comme une entreprise sociale en récupérant 70% de ses coûts d'exploitation grâce aux revenus de vente;conseille que:"pour les grossesses de 10 semaines ou plus,l'option chirurgicale à l'hopital est préférable".Dans un entretien accordé à l'agence digitale d'informations africaines(www.lescoopsdafrique.com),(E-mail: paul@dkt-fwaca.org) ,représentant de DKT International a indiqué que:"