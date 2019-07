Selon les experts de la session Afrique de l’ITW, les investissements dans les infrastructures de câble terrestre à fibre optique sont vitaux pour la croissance de l’économie numérique en Afrique

Les experts réunis lors de la « Session Afrique » de la International Telecoms Week (ITW) 2019 qui s’est tenue récemment à Atlanta (États-Unis) ont souligné l’importance d’investir dans les infrastructures d’interconnexions internet et les réseaux terrestres locaux pour faciliter le développement et la croissance de l’économie numérique africaine. Patrick Christian, analyste principal… Read more […]

Les experts réunis lors de la « Session Afrique » de la International T...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...