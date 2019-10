Sommet pour l’investissement immobilier en Afrique (Francoreal) : Abidjan accueil l’événement du 29 au 30 octobre 2019

Ce mardi 29 octobre 2019, s’ouvre au Radisson Blu Hôtel, Abidjan Aéroport, la deuxième édition du sommet pour l’investissement immobilier en Afrique francophone, dénommé : « Francoreal ». Organisé par Api Events avec son partenaire, Property Kro, l’événement qui dure deux jours, a pour thème : « Développer les opportunités en Afrique francophone ».

Francoreal qui est un forum exclusivement dédié à l’investissement et au développement immobilier vise à offrir aux investisseurs internationaux, ainsi qu’aux acteurs locaux, un aperçu des opportunités dans le secteur immobilier en Afrique francophone, vu comme l’une des zones géographiques les plus dynamiques à l’échelle mondiale.

L’objectif général de cette rencontre, est de contribuer à l’émergence d’un meilleur environnement des affaires propices à la croissance du secteur.

De façon spécifique, l’objectif sera entre autres, de favoriser un meilleur accès au financement immobilier ; de développer des stratégies pour renforcer l’offre de logements décents et économiques. Puis, de faciliter l’accès au marché des investisseurs régionaux et internationaux, des développeurs et acteurs immobiliers. Ensuite, de présenter les opportunités d’investissements rentables par typologie d’actifs immobiliers (bureaux, commerces, hôtels et habitations). Et enfin de participer à la régulation et à la structuration du marché immobilier local et régional, grâce à une transparence accentuée et un renforcement des capacités.

Ce sont près de 200 participants, 75 entreprises, 45 orateurs clés, qui sont attendus à ce rendez-vous, avec comme sponsor principal : Kaydan.