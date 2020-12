Sports : Un prix pour vaincre la pandémie du Covid-19

Dans le contexte de la pandémie, plus de 25 projets réussis, d'adaptation du football pour enfants, ont été présentés lors du 8ème Forum international, qui s'est déroulé du 30 novembre au 3 décembre, ceci dans le cadre du Programme social international pour enfants, « Football pour l’amitié ». Ce forum international a eu lieu pour la 8ème année consécutive, et pour la première fois dans un format à distance. Il est une plate-forme unique d’échange de vues, sur le développement du football pour enfants, dans différents pays. Pendant le forum, les entraîneurs, sportifs, personnalités publiques, dirigeants d'organisations sportives, identifient les meilleures pratiques pour soutenir le sport des enfants et discutent des moyens les plus efficaces de promouvoir les valeurs clés du "Football pour l'amitié" dans le monde. Les meilleures pratiques sont publiées en libre accès et deviennent la base des cours de formation gratuits de l’Académie des entraîneurs " Football pour l’amitié ".

« Le football est un jeu social qui enseigne des valeurs importantes. Il s'agit notamment du respect, de l'honnêteté, de l'équité et du dévouement », a déclaré Frank Ludolph, responsable de la formation des entraîneurs de l'UEFA, responsable du conseil d'experts F4F Award 2020. L'idée du "Football pour l'amitié" est de diffuser l'innovation dans l'apprentissage en ligne, de souligner le rôle social du football et de stimuler la création de communautés locales pour inspirer plus d’enfants dans le monde entier.



Parmi les projets de l'année 2020, figurent des pratiques réussies d'organisation de cours en ligne, à l'aide de services de communication vidéo, de messagerie instantanée et de médias sociaux. L'Association sri-lankaise de football scolaire (SLSFA) et le ministère sri-lankais de l'Education, ont présenté le concept de compétitions et de concours en ligne pour les enfants de tous les groupes d'âge. La Confédération brésilienne de football a lancé un certain nombre de projets sociaux, y compris la formation des gardiens de but, la prestation de services sociaux et le soutien du niveau élevé d’activité physique pendant l’isolement. Au total, plus de 100 académies et fédérations de football ont envoyé des demandes de participation au Forum "Football pour l'amitié".



Les projets ont été évalués par un conseil d'experts international, qui comprenait des experts mondiaux dans le domaine de la formation au football : Frank Ludolph, Allemagne (UEFA), Pablo Cesar Torres (Uruguay), Mike Puig (Espagne). Il faut également noter les trois jeunes ambassadeurs du "Football pour l'amitié” : Ananya Kamboj (Inde), Mohammad Yusuf Moazzam (Pakistan) et Sheqayli Ascencion (Aruba). Pour la première fois dans l'histoire du mouvement mondial de football, les enfants ont évalué les projets « adultes » sur un pied d'égalité. « Tous les projets correspondaient aux valeurs du "Football pour l'amitié". Et chacun d'eux a bénéficié aux enfants dans des conditions incertaines, en raison de la pandémie de coronavirus », a noté le membre du jury, le jeune ambassadeur du Pakistan, Yusuf Moazzam, footballeur de 15 ans.



Tous les projets présentés au forum international "Football pour l'amitié" sont accessibles au public sur le site officiel du Programme https://footballforfriendship.com/experts-forum/. Les initiateurs des projets espèrent que les meilleures pratiques seront reproduites dans différents pays et bénéficieront au plus grand nombre d'enfants dans le monde. Le 9 décembre, lors de la diffusion en direct des finales de la saison "Football pour l'amitié" 2020, les meilleurs projets seront annoncés et récompensés par le prix "Football pour l'amitié".