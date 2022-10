Tchad : énième carnage sous Mahamat Kaka

Une fois encore ce 20 octobre, le général Mahamat Idriss Déby a fait du Tchad une boucherie. Le sang humain tapissant l’asphalte incandescent a empuanti l’air. Les cadavres de jeunes tchadiens jonchant le sol sont disputés aux manifestants par des militaires ayant une folle envie de tuer ou sont écrasés par leurs véhicules. Les arrestations sont aveugles. Sur de simples rumeurs, des jeunes sont kidnappés à minuit de leur domicile. Des Toyotas les déversent par centaines dans les centres de détention avec quelquefois, des blessures béantes.



Si le gouvernement annonce une cinquantaine de personnes que sa barbare armée a canardées, Masra Succès en dénombre 81. Chiffre réaliste vu la brutalité et la sans-gêne dans la lugubre opération. La protection blindée de la prétorienne Direction générale de la sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE), la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), l’ultrapuissante Agence nationale de sécurité d’État (ANSE), la récente unité spéciale d’intervention de la police (USIP), tout le monde tue sans le moindre remords. Aux alentours de l’ambassade des Etats-Unis, ce sont des tireurs embusqués de la fameuse DGSSIE qui ont tiré à bout portant sur sept manifestants dont deux cadavres sont confisqués. Sur l’avenue Taïwan, ce sont les éléments de la GNNT et de la même DGSSIE qui ont tué et blessé les manifestants. Sur l’avenue Mathias Ngarteri, deux agents de l’ANS (en civil) à bord d’une Corolla vitre teintée, sans immatriculation qui ont débarqué dans un cabaret, tuant allégrement deux personnes sur place. Le même mode opératoire est observé à Walia. On se dissimule dans des voitures sans immatriculation, on tire sur des manifestants devenant furieux à la tuerie de leurs camarades de lutte.



Faux-fuyant du gouvernement



Comme à son habitude, le gouvernement refuse d’admettre le massacre. L’interdiction de la marche (un droit constitutionnel), le massacre des manifestants ne suffisent visiblement pas. Interdire les activités des partis politiques et organisations de la société civile organisateurs de la marche, les menacer de poursuites judiciaires constituent l’échappatoire du gouvernement de récompense. Le pire, ce gouvernement est celui de Saleh Kebzabo, un "opposant" qui, mieux que quiconque, a souffert trois décennies de l’arbitraire de Déby père. Il se charge simplement de le perpétuer pour le faire subir aux jeunes opposants avec "un égo surdimensionné" qui lui ont ravi il y a quelque peu l'opposition.



Un ancien opposant cautionner une telle barbarie, c'est simplement et pitoyable !