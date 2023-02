Tchad : ​le président de la CNDH a été convoqué à la Présidence, suite au rapport sur le 20 octobre

Mahamat Nour Ibedou, le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) au Tchad, a été convoqué au Palais Toumaï. Cette convocation fait suite à la diffusion du rapport d’enquête sur les événements meurtriers du 20 octobre 2022.



Selon des sources proches de Mahamat Nour Ibedou, les autorités ont demandé des explications sur les raisons de la production de ce rapport jugé « à charge contre l’État. »



Le chef de l'État a fait part de son mécontentement. La rencontre a eu lieu en présence de Idriss Youssouf Boy, le directeur de cabinet civil.



Les autorités ont demandé des explications à Mahamat Nour Ibedou sur le rapport produit et ont demandé comment il avait pu écrire un rapport à charge contre l'État.



Mahamat Nour Ibedou a expliqué qu'il s'agissait d'un travail d’enquête collectif et non individuel. Il a également répondu en leur expliquant que s'ils ne voulaient pas de lui, il pouvait quitter son poste. « On peut se séparer de manière amicale », a-t-il ajouté, rapporte l’un de ses proches.



Joint par Alwihda Info, Mahamat Nour Ibedou n’a pas souhaité faire de commentaires.



​À l'origine de cette convocation, le directeur de cabinet adjoint de la Présidence, Abdelnasser Garboa a transmis une fiche au chef de l’État après la sortie du rapport. La fiche a relevé entre autres que le président de la CNDH a produit seul le rapport « à charge contre l'État ». Les autorités pensaient que Mahamat Nour Ibedou avait fait ce travail seul pour s’en prendre aux autorités, détaille l’entourage de M. Ibedou.