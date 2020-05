Tchad : 1000 table-blancs offerts à la province du Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a réceptionné samedi, au sein de l'ONASA d'Abéché, 1000 table-blancs offerts par la Fondation Grand Coeur aux établissements scolaires de la province.



La réception du don a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires de la localité.



Le représentant de la Fondation Grand Cœur (FGC), Mahamat Ahmad Taha, a indiqué que "ce geste prouve à suffisance l'importance qu'accorde la Première Dame Hinda Deby au système éducatif en général et à l'éducation de la jeune fille en particulier."



Il a ajouté que "le soutien de la FGC aux côtés du gouvernement est à saluer dans tous les domaines."



Mahamat Ahmad Taha a également remercié les autorités locales pour les efforts fournis et leur soutien aux actions de la FGC dans la province du Ouaddai.



Réceptionnant les 1000 table-bancs destinées aux élèves de la province du Ouaddai, le gouverneur Brahim Seid Mahamat a remercié la FGC pour son soutien multiforme. Il a précisé que ce geste vient à point nommé, au moment où les établissements scolaires du Ouaddai souffrent d'une insuffisance cruciale des table-bancs.



Le gouverneur Brahim Seid Mahamat a salué les efforts de la Première Dame dans le cadre de l'amélioration du système éducatif. il a exhorté les responsables de l'éducation à faire bonne usage du matériel.



Après la signature du procès-verbal de réception des table-bancs, le gouverneur a remis le don au délégué de l'éducation nationale, Yakhoub Moukhtar.



Le délégué de l'éducation a remercié la FGC pour le soutien constant au système éducatif. Il a rassuré que le matériel sera utilisé à bon escient, ajoutant qu'il sera directement remis aux destinataires, dans la transparence.