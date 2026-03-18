TCHAD

Tchad : 16 morts dans une frappe de drone sur une place mortuaire dans l’est du pays

Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026

Seize personnes ont été tuées ce 18 mars 2026 à Tiné Tchad, à l'Est du pays, dans une frappe de drone survenue dans un lieu mortuaire au sein d’une école coranique, a déclaré une autorité locale à Alwihda Info.



