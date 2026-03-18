|
TCHAD
Tchad : 16 morts dans une frappe de drone sur une place mortuaire dans l’est du pays
Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026
Seize personnes ont été tuées ce 18 mars 2026 à Tiné Tchad, à l'Est du pays, dans une frappe de drone survenue dans un lieu mortuaire au sein d’une école coranique, a déclaré une autorité locale à Alwihda Info.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
Crise autour du titre de la CAN 2025 : le Sénégal conteste fermement la décision de la CAF
18/03/2026
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.
Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement