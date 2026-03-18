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Tchad : 16 morts dans une frappe de drone sur une place mortuaire dans l’est du pays


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026


Seize personnes ont été tuées ce 18 mars 2026 à Tiné Tchad, à l'Est du pays, dans une frappe de drone survenue dans un lieu mortuaire au sein d’une école coranique, a déclaré une autorité locale à Alwihda Info.


Tchad : 16 morts dans une frappe de drone sur une place mortuaire dans l’est du pays


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