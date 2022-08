Tchad : 1660 hectares de terres cultivables inondées au Mayo Kebbi Ouest après les inondations

Environ 1 660 hectares de terres cultivables ont été inondées, selon le rapport de suivi des urgences de l'OIM.



L'Organisation informe que parmi les 384 ménages (2 112 individus) qui ont été affectés par les inondations dans la province, 112 ont complètement perdu leurs habitations et se sont réfugiées auprès des membres de la communauté, pendant que les habitations des autres 272 ménages ont été partiellement endommagées.



Les ménages affectés ont perdu la grande partie de leurs articles non alimentaires. Les besoins prioritaires sont les couvertures, les moustiquaires, les nattes et les ustensiles de cuisine.