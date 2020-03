Tchad : 172 bornes géodésiques seront construites à N'Djamena

La construction de la première borne géodésique au Tchad a été lancée lundi par la ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Achta Ahmat Bremé, à N'Djamena.



Le chef de projet de la société IGN FI, Mathilde Dumont, a également pris part à l'évènement.



Le ministère envisage de construire plus de 172 bornes géodésiques dans les différentes grandes rues de la capitale.



Une borne géodésique est un repère permanent marquant très exactement l'emplacement d'un point géodésique dont on connaît précisément la longitude, la latitude et l’altitude.



Selon la ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Achta Ahmat Bremé, ce projet de construction de 172 bornes géodésiques du nouveau Réseau géodésique de référence du Tchad (RGRT) est un programme initié par son département. Il entre dans le cadre de l'orientation du projet de développement de la ville de N'Djamena et de ses environs.