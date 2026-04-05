Tchad : 173 nouveaux baptisés à la cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Sarh pour Pâques

La messe a été présidée par l’abbé Rokaoual Franklin, vicaire paroissial, aux côtés du curé, l’abbé Yankal Ngaro Pascal. Des centaines de croyants ont pris part à cette célébration empreinte d’espérance, centrée non plus sur la souffrance et la mort du Christ, mais sur sa victoire sur la mort.



Les textes bibliques du jour ont rappelé les événements entourant la résurrection, survenue trois jours après la mise au tombeau. Dans son homélie, l’abbé Rokaoual Franklin a souligné le caractère unique de cette résurrection, expliquant que, pour l’homme, la mort marque généralement la fin de la vie, mais que le cas du Christ reste exceptionnel.



Il a invité les fidèles à s’engager pleinement dans leur foi, jusqu’au témoignage ultime si nécessaire, en défendant la justice et la dignité humaine. « Votre intégration marque une étape importante pour la communauté paroissiale », a-t-il précisé.



Ce message s’adressait particulièrement aux catéchumènes ayant reçu le sacrement du baptême en ce 5 avril 2026. Au total, 173 nouveaux fidèles, vêtus de blanc, ont été baptisés après plusieurs années de préparation.



Visiblement émus, certains nouveaux baptisés ont exprimé leur joie de commencer une nouvelle vie spirituelle et leur volonté de suivre les enseignements du Christ au quotidien.