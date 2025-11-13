Tchad : 18Tchad : 18 agents des Douanes s'engagent à servir avec intégrité agents des Douanes s'engagent à servir avec intégrité

Cette prestation de serment est une étape importante qui engage moralement et juridiquement ces douaniers à exercer leurs missions avec probité, impartialité et sens du devoir. Pour ces nouveaux agents, cette cérémonie marque à la fois la reconnaissance de leurs efforts et le début d'une nouvelle responsabilité. « C'est un moment d'honneur et de fierté, mais aussi un appel à la rigueur et à la discipline », confie l'un des jeunes agents.







À travers cet acte symbolique, les Douanes tchadiennes réaffirment leur volonté de professionnaliser davantage leurs effectifs et de renforcer leur efficacité dans la lutte contre la fraude, la contrebande et les trafics illicites, tout en facilitant le commerce légal.

