Tchad : 2 morts et 61 accidents à N'Djamena, la police fait le bilan du réveillon

Le porte-parole de la Police nationale, commissaire Paul Manga, a déclaré mercredi, au cours d'un point de presse, que 61 cas d'accidents de la voie publique dont deux cas mortels, quatre cas de blessures graves, 50 cas légers, quatre cas avec dégâts matériels et un cas avec délit de fuite, ont été enregistrés au cours du réveillon de Noël, dans la ville de N'Djamena.



La Police a également présenté un bilan de quelques provinces du Tchad. Elle dénombre trois cas de coups et blessures volontaires à Doba, trois cas à Abéché et un cas à Bongor.



Le porte-parole de la police nationale, commissaire Paul Manga a indiqué que le nombre de cas est le même, en comparaison à l’année dernière.



Il a ajouté que la plupart des cas sont dûs à l’excès de vitesse, à la conduite d'engins en état d’ébriété, et au non-respect du Code de route. Il appelle les conducteurs d'engins à la retenue.



« Nous lançons un appel à la population à une vigilance accrue car la menace terroriste est toujours là », a dit le porte-parole de la police nationale, Paul Manga.