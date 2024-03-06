Tchad : 20 personnalités désignées membres de la Cour des Comptes

Par décret N°0186/PT/2024 du 06 mars 2024, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres de la Cour des Comptes.
Il s'agit de : 1. M. OUMAR ABOUNA
2. M. MAHAMAT ASBALLA AGRI
3. Mme KOULARAMBAYE NELDENGAR CLEMENTINE
4. Mme DIANE POFINET
5. Mme ZENABA MAHAMAT AHMAT CHOUKOU
6. AHMAT TAHIR AHMAT
7. M. KOROM ACYL DAGACHE
8. Mme FATHIMAT ALZAHRA HICHAM
9. M. HASSAN HAMIT DABOU
10. M. TATA MAHAMAT ZENE
11. Mme NEPIDE DOSSOUM
12. M. NGARKETE DJIDINGAR
13. Mme TOUNGADE HASSAN ADOUM
14. M. NDINTAMNAN PANINGAR
15. M. MAHAMAT ALLAMINE RECHID ZAID
16. Mme MAINNEAL NODJOUNOUM ARLETTE
17. M. ABDOULAHI ADOUM ATTIMER
18. M. ABAKAR RATOU DOUNIA
19. M. MAHAMAT TAHA ABDELKERIM
20. M. BOUKAR SEDICK ABAKAR.
Il s'agit de : 1. M. OUMAR ABOUNA
2. M. MAHAMAT ASBALLA AGRI
3. Mme KOULARAMBAYE NELDENGAR CLEMENTINE
4. Mme DIANE POFINET
5. Mme ZENABA MAHAMAT AHMAT CHOUKOU
6. AHMAT TAHIR AHMAT
7. M. KOROM ACYL DAGACHE
8. Mme FATHIMAT ALZAHRA HICHAM
9. M. HASSAN HAMIT DABOU
10. M. TATA MAHAMAT ZENE
11. Mme NEPIDE DOSSOUM
12. M. NGARKETE DJIDINGAR
13. Mme TOUNGADE HASSAN ADOUM
14. M. NDINTAMNAN PANINGAR
15. M. MAHAMAT ALLAMINE RECHID ZAID
16. Mme MAINNEAL NODJOUNOUM ARLETTE
17. M. ABDOULAHI ADOUM ATTIMER
18. M. ABAKAR RATOU DOUNIA
19. M. MAHAMAT TAHA ABDELKERIM
20. M. BOUKAR SEDICK ABAKAR.