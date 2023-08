Tchad : 25 nouveaux impétrants issus du cabinet Afrique prêts pour servir

Durant deux mois, les 25 impétrants ont bénéficié d’une formation dans les domaines de Gestion de projet, Suivi et Évaluation, Planification, consultation et formateur. La cérémonie s'est déroulée autour de M. Fayçal Ramat Issa, ancien ministre du Développement touristique et de l'Artisanat. Étaient invités d'honneur, Mahamadi Samtoré, 2ème conseiller près l'ambassade du Burkina Faso, du directeur général d’Élite Afrique, Roger Sawadogo.



En effet, basé au Burkina Faso, Élite Afrique est présent dans 11 des 13 régions que compte le pays. A l'international, il est aujourd'hui implanté au Tchad puis en RDC. Il est créé sur la volonté de porter aux administrations publiques et privées, aux ONG, aux clients divers, une expertise de haut niveau et de forte valeur ajoutée.



Le délégué de la promotion, Mme Aché Hassan Bourma, a au nom de tous les lauréats, exprimé ses sentiments de fierté et de satisfaction pour l'obtention de ces certificats qui selon elle, marquera un pas de plus dans la vie professionnelle des impétrants.



Après avoir remercié les tchadiens pour l'accueil qui lui a été réservé, le directeur général de Élite Afrique, Roger Sawadogo, a exhorté les uns et les autres à conjuguer les efforts afin qu'ensemble, le continent africain puisse rayonner. Pour sa part, le Deuxième Conseiller près l'ambassade du Burkina Faso au Tchad, Mahamadi Samtoré, a indiqué qu'à travers cette initiative de Élite Afrique, la communion entre le burkinabè et le tchadien est renforcée.



Le parrain de cette première édition, M. Fayçal Ramat Issa, a salué l'initiative de Élite Afrique qui selon lui, permettra de développer un pays à travers la formation des cadres. Il a appelé les lauréats à mettre en pratique, toutes les connaissances acquises durant cette formation.