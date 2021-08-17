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Tchad : 29 personnalités nommées au comité pour la participation des politico-militaires au dialogue


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Août 2021



Tchad : 29 personnalités nommées au comité pour la participation des politico-militaires au dialogue
Par décret n°315 du 17 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Comité Technique Spécial relatif à la participation des politico-militaires au Dialogue National Inclusif :

PRESIDENT : M. GOUKOUNI WEDDEYE ;

MEMBRES :

1. M. NASSOUR GUELENDOUKSIA OUEIDOU ;
2. Madame MARIAM MAHAMAT NOUR ;
3. M. AZIZ MAHAMAT SALEH ;
4. M. IDRISS YOUSSOUF BOY ;
5. M. MOUSSA MEDELLA;
6. GL OKI DAGACHE;
7. GL SALEH BAKAY;
8. GL AHMAT KOUSSOU;
9. GL MAHAMAT SALEH KAYA;
10. GL OUMAR BAHAR;
11. GL MORNADJI MBAISSANABE KAR OUBA
12. M. HAMAT ISSAKA DIAR ;
13. M. ABOUBAKAR SIDICK CHOROMA ;
14. M. HISSEIN TAHIR SOUGOUMI;
15. M. WARDOUGOU BECHIR (ERDY);
16. GL TAHIR YOUSSOUF BOY ;
17. GL AHMAT KOGRI ;
18. GL OUMAR SOUNI;
19. GL SOUMAINE HASSAN (BLENDE);
20. GL IDRISS DOKONY ADIKER;
21. M. ALI GOURANE ;
22. M. ALHADJ ADAM FADOUL;
23. M. ALLAMINE BOURMA TREYE;
24. Madame FATIME TCHOMBI;
25. M. ABOUBARKAR SIDDICK AMINE;
26. M. YOUSSOUF ABAKAR ;
27. M. YESKO BOLOU ;
28. M. SALEH HAGGAR TIDJANI.

بموجب المرسوم رقم 315/رم ع إ/روإ/2021 المؤرخ في 17 أغسطس 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها أعضاء باللجنة الفنية الخاصة بشأن مشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل :

الرئيس : قوكوني ودي

الأعضاء :

1. السيد نصر قلندوكسيا وايدو
2. السيدة مريم محمد نور
3. السيد عزيز محمد صالح
4. السيد إدريس يوسف بوي
5. السيد موسى مديلا
6. جنرال أوكي دقاش
7. جنرال صالح بكاي
8. جنرال أحمد كوسو
9. جنرال محمد صالح كايا
10. جنرال عمر بحر
11. جنرال مورناجي امبايسانابي كار أوبا
12. السيد حماد إسحاق ديار
13. السيد أبوبكر الصديق شرومة
14. السيد حسين طاهر سوقومي
15. السيد وردوقو بشير (إيردي)
16. جنرال طاهر يوسف بوي
17. جنرال أحمد كوقري
18. جنرال عمر سني
19. جنرال إسماعيل حسن (بلينديه)
20. جنرال إدريس دكوني الدكير
21. السيد علي قرعان
22. السيد الحاج آدم فضل
23. السيد الأمين برمة طريح
24. السيدة فاطمة تشومبي
25. السيد أبوبكر صديق أمين
26. السيد يوسف أبكر
27. السيد يسكو بولو
28. صالح حقار تجاني


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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