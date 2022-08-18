Tchad : 38 membres du comité spécial des négociations de Doha nommés à l'Ordre national

Au grade de la dignité de grand officier :
Nassour Guelengdouksia
Cherif Mahamat Zene
Saleh Kebzabo
Dr. Ali Abderaman Haggar
Limane Mahamat
Dr. Jacques Laouingamaye
Mahamat Allamine Bourma Treye
Général Idriss Dokony Adiker
Général Tahir Youssouf Boy
Abderaman Koulamallah
Mariam Mahamat Nour
Au grade commandeur :
Général Oumar Souni
Général Oumar Bahr
Général Soumaïne Hassan Blindé
Général Ahmat Koussou Moursal
Général Mahamat Saleh Kaya
Général Saleh Barkaï Nour
Hassan Fadoul Kittir
Issa Mardo Djabir
Mahamat Brahim Siam
Aboubakar Sidick Tchoroma
Tchoukou Soultani
Ahmat Issakha Diar
Fatimé Djombi
Au grade d'officier :
Mahamat Saleh Abdeljalil
Ali Sossal
Mahamat Ismaël Youssouf
Ali Fadoul
Aboubakar Sidick Amine
Hissein Tahir Sougoumi
Au grade de chevalier :
Ngarsou Sidjim
Mahamat Nour Issakha
Saleh Haggar Tidjani
Ségar Ngarmadji Osinga Isabelle
Ali Gourane
Alahdj Adam Fadoul
Youssouf Abakar
Yoskoï Boulou
Nassour Guelengdouksia
Cherif Mahamat Zene
Saleh Kebzabo
Dr. Ali Abderaman Haggar
Limane Mahamat
Dr. Jacques Laouingamaye
Mahamat Allamine Bourma Treye
Général Idriss Dokony Adiker
Général Tahir Youssouf Boy
Abderaman Koulamallah
Mariam Mahamat Nour
Au grade commandeur :
Général Oumar Souni
Général Oumar Bahr
Général Soumaïne Hassan Blindé
Général Ahmat Koussou Moursal
Général Mahamat Saleh Kaya
Général Saleh Barkaï Nour
Hassan Fadoul Kittir
Issa Mardo Djabir
Mahamat Brahim Siam
Aboubakar Sidick Tchoroma
Tchoukou Soultani
Ahmat Issakha Diar
Fatimé Djombi
Au grade d'officier :
Mahamat Saleh Abdeljalil
Ali Sossal
Mahamat Ismaël Youssouf
Ali Fadoul
Aboubakar Sidick Amine
Hissein Tahir Sougoumi
Au grade de chevalier :
Ngarsou Sidjim
Mahamat Nour Issakha
Saleh Haggar Tidjani
Ségar Ngarmadji Osinga Isabelle
Ali Gourane
Alahdj Adam Fadoul
Youssouf Abakar
Yoskoï Boulou