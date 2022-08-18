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TCHAD

Tchad : 38 membres du comité spécial des négociations de Doha nommés à l'Ordre national


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Août 2022


Les membres du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires sont nommés à l'Ordre national du Tchad, à titre exceptionnel, selon un décret du chef de la transition Mahamat Idriss Deby.


Tchad : 38 membres du comité spécial des négociations de Doha nommés à l'Ordre national
Au grade de la dignité de grand officier :
Nassour Guelengdouksia
Cherif Mahamat Zene
Saleh Kebzabo
Dr. Ali Abderaman Haggar
Limane Mahamat
Dr. Jacques Laouingamaye
Mahamat Allamine Bourma Treye
Général Idriss Dokony Adiker
Général Tahir Youssouf Boy
Abderaman Koulamallah
Mariam Mahamat Nour

Au grade commandeur :
Général Oumar Souni
Général Oumar Bahr
Général Soumaïne Hassan Blindé
Général Ahmat Koussou Moursal
Général Mahamat Saleh Kaya
Général Saleh Barkaï Nour
Hassan Fadoul Kittir
Issa Mardo Djabir
Mahamat Brahim Siam
Aboubakar Sidick Tchoroma
Tchoukou Soultani
Ahmat Issakha Diar
Fatimé Djombi

Au grade d'officier :
Mahamat Saleh Abdeljalil
Ali Sossal
Mahamat Ismaël Youssouf
Ali Fadoul
Aboubakar Sidick Amine
Hissein Tahir Sougoumi

Au grade de chevalier :
Ngarsou Sidjim
Mahamat Nour Issakha
Saleh Haggar Tidjani
Ségar Ngarmadji Osinga Isabelle
Ali Gourane
Alahdj Adam Fadoul
Youssouf Abakar
Yoskoï Boulou


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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