Tchad : 38 membres du comité spécial des négociations de Doha nommés à l'Ordre national

Au grade de la dignité de grand officier :

Nassour Guelengdouksia

Cherif Mahamat Zene

Saleh Kebzabo

Dr. Ali Abderaman Haggar

Limane Mahamat

Dr. Jacques Laouingamaye

Mahamat Allamine Bourma Treye

Général Idriss Dokony Adiker

Général Tahir Youssouf Boy

Abderaman Koulamallah

Mariam Mahamat Nour



Au grade commandeur :

Général Oumar Souni

Général Oumar Bahr

Général Soumaïne Hassan Blindé

Général Ahmat Koussou Moursal

Général Mahamat Saleh Kaya

Général Saleh Barkaï Nour

Hassan Fadoul Kittir

Issa Mardo Djabir

Mahamat Brahim Siam

Aboubakar Sidick Tchoroma

Tchoukou Soultani

Ahmat Issakha Diar

Fatimé Djombi



Au grade d'officier :

Mahamat Saleh Abdeljalil

Ali Sossal

Mahamat Ismaël Youssouf

Ali Fadoul

Aboubakar Sidick Amine

Hissein Tahir Sougoumi



Au grade de chevalier :

Ngarsou Sidjim

Mahamat Nour Issakha

Saleh Haggar Tidjani

Ségar Ngarmadji Osinga Isabelle

Ali Gourane

Alahdj Adam Fadoul

Youssouf Abakar

Yoskoï Boulou