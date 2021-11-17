Tchad : 5 nominations au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale





تعيين بوزارة المياه الحضرية والريفية



بموجب المرسوم رقم 804/رم ع إ/روإ/و م ح ر/2021 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية:



إدارة مكتب الوزير

المدير : السيد عبد المطلب أبكر



المستشار الفني المكلف بالصرف الصحي: السيد أحمد خير صلاح، منصب شاغر

المستشار القانوني: محمد الحسن آدم، خلفا للسيد إدريس علي مالوم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المفتشية العامة

المفتش العام: السيد عبد الله سليمان نورين، خلفا للسيد طاهر عبد العزيز عوام الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المفتش الفني : السيد كوري اللفوظة، خلفا للسيد طاهر إبراهيم آدما الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

• Directeur de Cabinet: Monsieur ABDELMOUTALIB ABAKAR.• Conseiller Technique Chargé de l'Eau: Monsieur ABAKAR RAMADANE, maintenu.• Conseiller Technique Chargé de l'Assainissement Monsieur MAHAMAT KHEIR SALAH, poste vacant.• Conseiller Juridique: Monsieur MAHAMAT ALHASSAN ADAM en remplacement de IDRISS ALI MALLOUM, appelé à d'autres fonctions.• Inspecteur Général: Monsieur ABDOULAYE SOULEYMANE NOURENE en remplacement de TAHIR ABDELAZIZ AWAM, appelé à d'autres fonctions.• Inspecteur Technique: Monsieur KORE ALLAFOUZA en remplacement de TAHIR BRAHIM ADOUMA, appelé à d'autres fonctions.