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TCHAD

Tchad : 5 nominations au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2021


Par décret n°804 du 17 novembre 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale.


Tchad : 5 nominations au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale
DIRECTION DE CABINET
• Directeur de Cabinet: Monsieur ABDELMOUTALIB ABAKAR.
• Conseiller Technique Chargé de l'Eau: Monsieur ABAKAR RAMADANE, maintenu.
• Conseiller Technique Chargé de l'Assainissement Monsieur MAHAMAT KHEIR SALAH, poste vacant.
• Conseiller Juridique: Monsieur MAHAMAT ALHASSAN ADAM en remplacement de IDRISS ALI MALLOUM, appelé à d'autres fonctions.

INSPECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE
• Inspecteur Général: Monsieur ABDOULAYE SOULEYMANE NOURENE en remplacement de TAHIR ABDELAZIZ AWAM, appelé à d'autres fonctions.
• Inspecteur Technique: Monsieur KORE ALLAFOUZA en remplacement de TAHIR BRAHIM ADOUMA, appelé à d'autres fonctions.


تعيين بوزارة المياه الحضرية والريفية

بموجب المرسوم رقم 804/رم ع إ/روإ/و م ح ر/2021 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية:

إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد عبد المطلب أبكر

المستشار الفني المكلف بالصرف الصحي: السيد أحمد خير صلاح، منصب شاغر
المستشار القانوني: محمد الحسن آدم، خلفا للسيد إدريس علي مالوم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المفتشية العامة
المفتش العام: السيد عبد الله سليمان نورين، خلفا للسيد طاهر عبد العزيز عوام الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المفتش الفني : السيد كوري اللفوظة، خلفا للسيد طاهر إبراهيم آدما الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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