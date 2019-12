Tchad : 800 personnes formées en entrepreneuriat numérique et en leadership

L’association génération ABCD, dans son objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale et le leadership éthique au sein de la jeunesse tchadienne, organise à travers son incubateur « The builders », l’un de ses évènements majeurs de l’année appelé "Entreprendre 2020".



L'évènement qui a lieu du 27 au 28 décembre, vise à former en masse les jeunes en entrepreneuriat numérique et leadership sous le thème « faire du Tchad une startup nation pour la conquête de l’internationale ».



D’après le président de génération ABCD, Andreas Koumato, plus de 800 participants de tout le Tchad prennent part à cet évènement.



Durant deux jours de formation, les participants vont être amenés à créer des projets et entreprises, pas seulement orientés sur des opportunités de business au Tchad mais aussi à l'international pour le développement de leur pays.



Cet évènement se place comme analyseur afin de pouvoir inspirer et former les gens à entreprendre, et à investir dans leur startup afin de créer de la richesse et de l'emploi.