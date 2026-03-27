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Tchad : À Bagasola, capitalisation des acquis du projet ECHO pour mieux répondre aux crises


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper - 27 Mars 2026


​À Bagasola, la salle de réunion d’Oxfam a servi de cadre, du 26 au 27 mars 2026, à un atelier de capitalisation des bonnes pratiques et des leçons apprises du projet ECHO.


Tchad : À Bagasola, capitalisation des acquis du projet ECHO pour mieux répondre aux crises
Organisé dans la province du Lac, cet atelier s’inscrit dans une dynamique de réflexion collective réunissant les différentes parties prenantes du projet, notamment les équipes techniques de mise en œuvre, les partenaires, les autorités locales, les services techniques ainsi que les communautés bénéficiaires. L’objectif principal est de mener une analyse critique et consolidée des résultats obtenus et des acquis programmatiques, afin de tirer des enseignements utiles pour orienter et améliorer les futures interventions humanitaires dans la région.

Dans son mot de bienvenue, le responsable programme terrain intérimaire d’Oxfam, Hormisdas Hariyongabo, a salué la présence des autorités administratives et des participants. Il s’est félicité de leur mobilisation et a exprimé le souhait que les échanges soient fructueux et constructifs.

Les enjeux et objectifs de l’atelier ont été présentés par le facilitateur MEAL, ouvrant ainsi la voie à deux jours de travaux intensifs. Les participants ont pris part à des travaux de groupe qui ont permis d’enrichir l’analyse, d’identifier les principales difficultés rencontrées durant la mise en œuvre du projet ECHO entre 2024 et 2026, ainsi que de recenser les bonnes pratiques et les leçons apprises.

À l’issue des échanges, un plan d’actions assorti de recommandations a été élaboré, puis amendé et validé par l’ensemble des parties prenantes. Parmi les résultats attendus figurent notamment l’élaboration d’une cartographie des bonnes pratiques, une analyse approfondie des défis structurels, des recommandations stratégiques pour 2026, ainsi qu’un plan d’amélioration des interventions.

Présidant la cérémonie, le représentant du sous-préfet, Mouel Koue, a souligné que la province du Lac reste confrontée à des crises multisectorielles qui fragilisent les communautés. Il a réaffirmé l’engagement des autorités locales à accompagner les actions humanitaires menées par Oxfam et ses partenaires techniques et financiers.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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