Tchad : À Bébédjia, leaders traditionnels et société civile formés au plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes filles

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Résilience des femmes face aux inégalités des droits et à la santé sexuelle et reproductive ». Il vise à outiller, pendant deux jours, les leaders traditionnels, les acteurs communautaires, les responsables éducatifs ainsi que les représentants des organisations de la société civile sur les techniques de plaidoyer.



L’objectif est de permettre aux participants de promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive au niveau communautaire et institutionnel, tout en identifiant les causes des violations des droits humains dans la société et les actions à mener pour garantir le respect des droits des femmes.



La présidente de l’Union des Femmes en Marche pour le Développement de la Nya (UFMDN), Rokoulet Nekian Brigitte, a situé le cadre de cet atelier en invitant les parties prenantes à mieux comprendre les enjeux liés aux droits à la santé des femmes. Elle a également encouragé les participants à développer des stratégies efficaces de plaidoyer afin de défendre les droits des communautés, notamment ceux des femmes et des jeunes filles.



Elle a par ailleurs recommandé aux participants de partager leurs expériences afin de renforcer les actions de plaidoyer en faveur des femmes et des jeunes filles.



Dans son mot de circonstance, le chef de canton de Bébédjia, Mara Emmanuel, a salué l’initiative de l’organisation, qu’il juge d’une importance capitale pour les communautés. Il a rappelé les nombreux défis auxquels certaines localités sont confrontées, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive.



Face à ces défis, le chef de canton a assuré l’UFMDN de l’accompagnement de la chefferie traditionnelle, notamment à travers des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir les bonnes pratiques et à lutter contre les comportements portant atteinte à la santé et aux droits des femmes.



Il a également invité les participants à conjuguer leurs efforts afin d’acquérir et de partager des connaissances sur les techniques de plaidoyer en faveur des droits et de la santé sexuelle des femmes.



Ce renforcement des capacités consacré aux techniques de plaidoyer permettra ainsi aux différentes organisations de mieux s’organiser et de mener des actions efficaces en faveur des femmes et des jeunes filles.