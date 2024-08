Tchad - Abéché : Les jeunes tchadiens appelés à œuvrer pour la cohésion sociale

Plusieurs facteurs conflictuels qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale en milieu de jeunes ont été abordés. Parmi eux, le paneliste M. Ousmane Bramé a souligné la fragilité de tissu social caractérisée par le communautarisme.



S'agissant du chômage qui sévit en milieu jeune et qui constitue également un problème qui affecte la paix sociale, le panéliste M. Mahamat Abakar Adam, par ailleurs président de l'AJBPT, a dénoncé l'inégalité de chance au travail et l'afflux des réfugiés venant des pays voisins qui touche la quiétude sociale.



Par rapport à la question de l'utilisation des réseaux sociaux en milieu jeune, le panéliste M. Babing-Né Baïdou a estimé que les réseaux sociaux sont une menace pour la paix au Tchad. Car nous les utilisons à mauvais escient : « Nous utilisons de façon égoïste les réseaux sociaux. Par exemple, si j'ai un problème personnel, ce problème ne va jamais en aucun cas engager celui de ma communauté, et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Ceci explique que nous avons du mal à s'accepter l'un et l'autre », a-t-il indiqué.



Le panéliste Hamit Abakar Juma, a, quant à lui, mis l'accent sur la catégorisation des citoyens tchadiens en nordistes-sudistes. Pour lui, ces appellations sont abjectes et n'aident pas à favoriser la cohésion sociale. C'est pourquoi il invite les leaders religieux, les hommes politiques et les leaders d'opinions à travailler en synergie d'actions pour faire disparaître cette distinction.

L’Association des jeunes Bâtisseurs de la Paix au Tchad (AJBPT), entend mener une série de sensibilisations visant à renforcer la cohésion sociale.



La conférence organisée par l'AJBPT met en lumière les défis complexes auxquels est confrontée la jeunesse tchadienne. Il est essentiel de donner la parole à ces jeunes et de soutenir leurs initiatives pour construire un avenir plus pacifique et plus juste.