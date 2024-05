Tchad : Achta Djibrine, mère d'une fille atteinte d’une anémie, appelle urgemment à l'aide

Lorsque l'association H5 Académie de Mahamat Hassane Moustapha a rencontré la jeune fille malade, ils ont été profondément touchés par sa condition. Cependant, c'est la détresse et le désarroi d'Achta Djibrine qui ont particulièrement retenu leur attention.



Achta Djibrine déclare qu'elle se retrouve dépassée par cette situation difficile. N'ayant pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins médicaux de sa fille, elle lance aujourd'hui un appel urgent à toutes les personnes de bonne volonté ainsi qu'au Ministère de la Femme et de la Protection de l'enfance pour venir en aide à sa fille. Elle sollicite non seulement une assistance financière, mais également une possible évacuation médicale ou prise en charge complète.



Il est essentiel que nous nous mobilisions rapidement pour soutenir Méram Abbaya et sa mère dans cette épreuve. Ensemble, nous pouvons faire la différence et offrir à cette jeune fille atteinte d'anémie les soins nécessaires dont elle a désespérément besoin.