Tchad : Ahmat Goni dévoile ses ambitions législatives pour 2024 à Jersey City

Engagements de Goni

Ahmat Goni, qui vit aux États-Unis depuis plus de 18 ans, s'est engagé à aborder les questions d'immigration, notamment les difficultés liées à l’obtention de visas de travail pour les Tchadiens. Il a souligné que l'absence de ces visas favorise une immigration non contrôlée, générant peu de résultats positifs pour la communauté. Cette question sera centrale dans son action législative s’il est élu.



Présence et Soutien

La soirée a été marquée par la présence de personnalités notables, telles que Sarhane Mahamat, cadre de l'UNICEF, et Migo Natolmbaye, promoteur du Réseau des Citoyens et résident à Montréal. Ahmat Bachar, connu sous le nom d'Alhadji Tawa, a modéré l'événement avec aisance. De nombreux autres invités, compatriotes et anciens membres de la communauté tchadienne, ont exprimé leur soutien en participant massivement à cette rencontre.



Cette rencontre a permis à Ahmat Goni de partager sa vision pour l'avenir et de recueillir le soutien de la communauté, montrant une mobilisation prometteuse pour les échéances électorales à venir. À travers sa candidature, Goni aspire à devenir une voix forte de la diaspora au sein du parlement tchadien, répondant aux aspirations de ses compatriotes en Amérique du Nord. Bien que l'avenir reste à déterminer, les signes de soutien et d'engagement sont déjà encourageants en vue des élections de décembre 2024.