Tchad : As Hope au Sahel assainit un lieu transformé en dépotoir à Abéché

La présidente de l’Association As Hope du Ouaddaï, Dor-Dar Bienvenue, a indiqué que l'initiative "Let's Do It" représente un pas significatif vers un avenir plus propre et plus sain. Selon elle, cette initiative ne se limite pas au nettoyage, mais constitue également une opportunité précieuse pour sensibiliser chacun à l'importance de maintenir notre espace de vie dans un état optimal. C'est pour cette raison que l'organisation a choisi d'assainir cet endroit afin de le rendre propice et sain.



Elle a également exprimé sa gratitude envers tous les participants, notamment le commissaire central de la ville d'Abéché, le Général Zakaria Oumar, qui, de passage, a activement participé à cette action citoyenne.



Dor-Dar Bienvenue a conclu en précisant que les actions entreprises aujourd'hui visent à encourager la participation active de la communauté et à promouvoir des pratiques de propreté au quotidien. "Ensemble, nous pouvons contribuer à rendre nos villes plus agréables et plus sûres pour tous", a-t-elle déclaré.