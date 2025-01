TCHAD Tchad : Au Barh El Gazal, plus de 8 000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 16 Janvier 2025



Un café de presse s’est tenu ce jeudi 16 janvier 2025 à la Maison des Médias du Tchad, organisé dans le cadre du consortium regroupant le ministère de la Communication, la Maison des Médias du Tchad et l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT).





Un engagement des médias pour une couverture responsable



Le café de presse a permis d’ouvrir le dialogue avec les médias sur les enjeux de la protection sociale et de souligner le rôle fondamental de ces derniers dans le succès de ce projet. L’objectif de cet événement était de renforcer les capacités des journalistes, points focaux, et attachés de presse des ministères, tout en mettant en lumière l’accès des populations vulnérables aux transferts monétaires dans la province du Barh El Gazal.Lors de son intervention, le secrétaire exécutif de la Maison des Médias du Tchad, André Kodmadjingar, a souligné le rôle crucial des médias dans la promotion de la protection sociale. Il a insisté sur leur capacité à sensibiliser les acteurs clés et à encourager une couverture responsable des bénéficiaires des transferts monétaires. Kodmadjingar a également mis en avant les avantages du transfert monétaire par rapport aux formes traditionnelles d’assistance, notamment en matière d’inclusion financière, de flexibilité et de rentabilité.Abdoul Gadiry Barry, chef de service protection sociale à l’UNICEF, a détaillé les composantes du projet de protection sociale lancé au Tchad en 2024. Ce programme vise à développer des systèmes de protection sociale pour renforcer la résilience des populations vulnérables. Il repose sur trois piliers principaux :Barry a précisé que près de 4200 ménages dans le Barh El Gazal et 4000 au Kanem bénéficient d’un transfert monétaire de 45 000 FCFA tous les trois mois pendant trois ans. Pour 2025, un deuxième cycle de la phase 2 permettra d’élargir le programme à 8200 ménages, avec les premiers paiements prévus pour fin février.Ce projet, financé par la coopération allemande, est mis en œuvre par l’UNICEF en collaboration avec le gouvernement tchadien à travers la Cellule Filets Sociaux. Selon Barry, cette initiative s’inscrit dans une démarche durable visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et à garantir une assistance efficace et adaptée.Le café de presse a permis d’ouvrir le dialogue avec les médias sur les enjeux de la protection sociale et de souligner le rôle fondamental de ces derniers dans le succès de ce projet.





