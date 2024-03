Tchad : Boukar Michel soutient les habitants de Koyom lors de son voyage ministériel

La province de la Tandjilé a reçu la visite de ses fils, notamment Boukar Michel, Ministre de la Télécommunication et de l'Économie Numérique, accompagné de son collègue ministre de la Santé Publique et d'autres membres du gouvernement. Ils ont inauguré ce 26 mars 2024 un hôpital de district à Laï.



Boukar Michel, originaire de la province du Mayo Kebbi Est, a fait une escale à Koyom où il a rendu visite aux malades pour les soutenir dans leurs épreuves. Il a également visité le lycée David Weko où il a effectué ses études secondaires et où il a enseigné les mathématiques et la physique-chimie de 1997 à 2001. L'objectif de cette visite était d'encourager les élèves ainsi que ses anciens collègues devenus enseignants dans cet établissement.