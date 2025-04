Tchad-Cameroun : pont Borgor-Yagoua, un levier de transformation socio-économique

Le 28 avril 2025 marque une date historique pour le Tchad et le Cameroun, avec l’inauguration officielle du pont Bongor–Yagoua.



Reliant directement la ville tchadienne de Bongor à celle de Yagoua au Cameroun, cette infrastructure stratégique est bien plus qu’un simple ouvrage d’ingénierie. Elle est un moteur de développement socio-économique pour les deux pays. Sur le plan économique, le pont facilite le transport des marchandises et réduit considérablement les coûts logistiques entre les deux nations.



Les commerçants, notamment ceux des marchés frontaliers, pourront écouler plus facilement leurs produits agricoles, artisanaux et industriels, dynamisant ainsi les échanges transfrontaliers. Les filières agricoles locales, très présentes dans les régions du Mayo-Kebbi Est (Tchad) et de l'Extrême-Nord (Cameroun), bénéficieront d’un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux.



Le pont constitue également une véritable opportunité pour les petites et moyennes entreprises (PME) des deux côtés de la frontière. La fluidité des échanges va favoriser la création de nouveaux emplois dans le transport, la logistique, le commerce et les services. Cette dynamique contribuera à réduire le chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes, tout en stimulant l'esprit entrepreneurial.



Sur le plan social, l’infrastructure permettra un rapprochement humain significatif. Les familles vivant de part et d’autre du fleuve Logone pourront plus aisément entretenir leurs liens sociaux, culturels et traditionnels. L’accès aux services essentiels, tels que l’éducation, la santé ou l’administration, sera grandement facilité, notamment pour les populations rurales longtemps enclavées.



Par ailleurs, la construction du pont Bongor-Yagoua participe au renforcement de la stabilité régionale. En rapprochant les peuples et en favorisant une interdépendance économique, il réduit les risques de tensions communautaires et crée un environnement propice à la paix durable.



Enfin, ce pont est un symbole fort de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. Il incarne la vision d’une Afrique intégrée, où la connectivité physique est un catalyseur d’intégration économique, sociale et culturelle. À travers cette infrastructure, le Tchad et le Cameroun donnent un exemple concret de ce que peut produire la volonté commune des États africains pour bâtir un avenir de prospérité partagée.